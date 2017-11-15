Anker выпустила мощную беспроводную зарядку для iPhone, Samsung и прочих устройств

Компания Anker разработала и уже выпустила две новейших зарядки, которые в разы мощнее аналогов и подходят для всех популярных смартфонов. К тому же, на ней можно сэкономить.





Две новые Qi зарядки отличаются только внешне: подставка или так называемый «пэд». А цена привлекает внимание ещё больше: 42 и 39 долларов соответственно. Мощность новых устройств позволяет зарядить гаджеты намного быстрее. Если среднестатистический аналог предлагает 5 Вт, то Anker - 7,5 Вт для iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, 10 Вт для Samsung S9, S9+, S8, S8+, S7 и Note 8. А также 5 Вт для остальных продуктов других компаний.



Стоит отметь, что компания Anker одна из немногих, кто предлагает пользователям беспроводные зарядки для гаджетов Apple. Для обоих девайсов в пакет включены адаптеры Quick Charge 3.0 USB, которые обеспечат такой же быстрый заряд.