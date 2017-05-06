Google откывает свои "Карты" для создателей AR-игр

Руководство Google предоставляет создателям игр с технологией AR доступ к своим "Картам". Такой рекламный ролик компания разместила на YouTube.

Разработчики приложений смогут использовать программный интерфейс Google Maps для более простой интеграции дополненной реальности. Данные сервиса совместимы с движком Unity. Около сотни миллионов трехмерных моделей "Карт" по всему миру вскоре смогут стать площадками для игроков или их персонажей.

Программисты получили возможность брать уже готовые здания, дороги, зоны отдыха и внедрять их в собственную реальность. Более того, они могут украшать мир собственными текстурами, предметами, стилистическими особенностями. Именно эта графическая составляющая станет основой для соответствующей атмосферы в игровой вселенной.