"Яндекс" впервые оснастил браузер голосовым помощников

Компания "Яндекс" объявила о внедрении голосового помощника в свой компьютерный браузер. "Алиса" первой в мире поможет пользователям ПК использовать голос для управления.

Инновационная опция уже работает на обновленной версии "Яндекс.Браузера" для операционной системы Windows. Разработчики рассказали, что в настоящий момент не планируют добавлять поддержку для Mac OS. Ранее "Алиса" уже успела продемонстрировать свои возможности владельцам смартфонов. Её помощь используют миллионы россиян. По заверениям руководителя компьютерной версии браузера Романа Иванова, со временем "Алиса" сможет принять на себя обязанности персонального ассистента для людей на многих популярных платформах.

Голосовой помощник "Яндекса" презентовали в конце сентября во время посещения головного офиса президентом Владимиром Путиным. "Алиса" помогает желающим пользоваться поиском, подобрать место для трапезы, узнать погоду и множество другой информации. Для этого создатели наделили её возможностью взаимодействовать с другими сервисами "Яндекса". Например, картами, прогнозом погоды или поисковиком. Стоит отметить, что голос "Алисы" идентичен актрисе Татьяне Шитовой.