Xiaomi запустила аналог игры про "криптокотят" с кроликами

Знаменитый китайский производитель гаджетов Xiaomi запустил Jiami Tu или CryptoBunnies, которая является аналогом приложения CryptoKitties, однако вместо котят в ней кролики. Отмечается, что играть в приложение CryptoBunnies могут все пользователи, у которых имеется учетная запись Xiaomi.

Суть данной игры заключается в покупке и продаже "криптокроликов" с различными характеристиками и дизайнами, от которых, собственно, и зависит их цена. В компании рассказали, что ежедневно в игре будет появляться ограниченное количество "криптокроликов", которые после покупки будут храниться на блокчейне. В корпорации Xiaomi не стали сообщать, на какой именно блокчейн-платформе разработана игра CryptoBunnies, а также не отмечается, за какую валюту можно приобрести кроликов.

Стоит отметить, что несмотря на то, что пользователям не приходило никаких специальных уведомлений о появлении партии кроликов в игре, их всех раскупили в ближайший час. Отмечается, что цифровых кроликов не разрешается обменивать на криптовалюту или фиат.