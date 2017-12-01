Илон Маск запустит свое юмористическое шоу

СМИ стало известно о том, что в скором времени глава компании SpaceX Илон Маск может запустить свою юмористическую программу. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Илон Маск давно уже известен своим стремлением изменить будущее. Он занимается разработкой электромобилей, освоением космоса и даже нейрокомпьютерным интерфейсом. Теперь же он захотел создать юмористическое шоу, чтобы доставлять смех и радость людям. СМИ стало известно, что данный проект будет реализовываться вместе с американским сатирическим агентством The Onion, которое Илон Маск намеревался приобрести еще в 2014 году.

Стоит отметить, что чувство юмора у Илона Маска на самом деле отменное. Чего только стоит его юмористический спор с "Обществом плоской Земли", когда он интересовался у приверженцев данной теории, почему еще не существует "Общества плоского Марса".

В настоящий момент ни сам Маск, ни агентство, с которым он планирует создать юмористическое шоу, официально не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию. Глава SpaceX лишь отметил, что комедия может стать следующим этапом после всех его разработок.