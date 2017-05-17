Наследник iPhone SE и бюджетный MacBook Air: Apple раскрыла даты презентации "прорывных новинок"

Apple покажет шесть горячих прорывных новинок на WWDC 2018 в июне этого года: бюджетный MacBook Air и несколько недорогих гаджетов, а также новинки программного обеспечения Apple.

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2018 пройдёт с 4 по 8 июня 2018 года в Сан – Хосе, Калифорния. Заявку на участие разработчики могут подавать до 22 марта.

Так как корпорация отказалась от весенней презентации в марте, то все интересные новинки будут представлены на летней конференции. Ожидается, что компания представит новинки в программном обеспечении Apple, в основном - в операционных системах macOS, iOS и watchOS, а также новую прошивку HomePod. Многие ожидают появления нового, доступного по цене, MacBook Air и обновления линейки iPad. Возможно, будет представлена еще более дешевая базовая модель планшета. iPad Pro могут обновить, дополнить его камерой TrueDepth с поддержкой FaceID.

По сообщениям Bloomberg, появятся новые анимированные смайлики и свободный доступ к ним с планшетов iPad.

Специалисты корпорации планируют проводить мастер-классы для разработчиков и обучать их эффективно использовать новые функции и возможности.

Поклонники и пользователи продукции Apple ждут летней презентации с нетерпением. Новости конференции WWDC 2018 можно будет увидеть с помощью трансляции, которую обещала организовать корпорация.