Жители Омска смогут оплатить проезд в городском транспорте при помощи смарфонов

Власти Омска внедряют в городской транспорт систему оплаты при помощи смартфонов. С 15 марта эта возможность станет доступна в автобусах.

С 14 февраля департамент транспорта уже испытал технологию на трамваях и троллейбусах. В связи с успехом эксперимента, система перебирается на автобусы. Установив Android-приложение Sigma Digital и указав банковский счет, омичи сделают свои устройства инструментом электронной оплаты поездки на любом транспортном средстве общественного назначения.

Представители МП «Пассажирсервис» сообщают, что для рядовых пассажиров, не имеющих льгот, цена составляет 22 рубля. Студенты смогут кататься всего за 19 рублей. Sigma Digital уже можно установить через Google Play, а летом этого года программа может получить поддержку iOS.