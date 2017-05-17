"Одержим дьяволом": Пастор назвал самую очевидную причину "зависания" компьютера

Пастор Джим Писборо из города Саванна, штат Джорджия, рассказал о том, что компьютеры и смартфоны также могут быть одержимы злыми духами. Таким образом он объяснил причину того, что ПК иногда "зависает", самостоятельно удаляет нужные файлы и печатает "абракадабру".

Преподобный Джим Писборо провел немало времени для того, чтобы доказать, что компьютер также может попасть во власть злых духов, которые будут развращать человеческие души. Он даже написал целую книгу, получившую название "Дьвол в машине: ваш компьютер одержим демоном?". В ней он рассказал о том, что не только человек или животное могут стать одержимы демонами, но и процессор любого компьютера может попасть во власть злых духов.

Он собрал достаточно свидетельств и с уверенностью может заявить, что каждым десятым компьютером в США управляют демоны. Писборо также сообщил о том, что одержимым может стать любой компьютер, который выпустили после 1985 года. Преподобный рассказал свою историю, как ему довелось столкнуться с духом, поселившимся в компьютере. Писборо отметил, что браузер откровенно над ним издевался и начал печатать нечто вроде "Проповедник, ты слабак, и твой Бог - лжец", а затем появилось слово "gobbledygook". Проповедник рассказал, что специалисты по мертвым языкам перевели это слово как нецензурное выражение, которое использовалось в 2800-летнем месопотамском диалекте.

Писборо посоветовал всем, кто столкнулся с одержимостью компьютера, обратиться к священнику, а если это не поможет, следует сменить жесткий диск и программное обеспечение, чтобы навсегда избавиться от злых духов.