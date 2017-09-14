Rescuecom: Компьютеры Apple самые надёжные, следом за ними идут ПК от Samsung

Компания Rescuecom провела свое исследование, в ходе которого выяснила, Компьютеры каких фирм ломаются меньше всего. Выяснилось, что самые надежные ПК производит Apple, немного обгоняя товар от Samsung.

Компания Rescuecom занимается ремонтом компьютеров и имеет много сервисных центров. Регулярно она проводит собственное расследование, чтобы узнать, какие компьютеры реже всего попадают к ее специалистам в руки на ремонт. Накануне она провела аналогичное изучение и огласила, что самыми надежными компьютерами остаются те, которые производит корпорация Apple. Rescuecom присудила ей квалификацию A+ и показатель надёжности 665 очков.

Также под ее судейство попал товар от компании Samsung. По ее данным, он немного уступает по качеству работы продукту купертинцев и заслуживает квалификации A-. Показатель надежности же ее оценили на 270 очков.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало, что рейтинг корпорации Apple среди других крупных компаний резко рухнул в этом году.