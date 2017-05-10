Ростовские школьники разработают Telegram-бот для списывания контрольных по физике

Ученики общеобразовательной школы № 49 в Ростове-на-Дону к лету 2018 года разработают Telegram-бот, который поможет в решение задач по физике. Об этом рассказала учитель физики Дарья Рогова.

Как рассказала учительница, всем давно известно, что мессенджер Telegram позволяет создавать довольно удобные "штуки", такие как автоматизированные системы. Она вместе со своими учениками задумала создать Telegram-бот, который по запросу школьника будет выдавать различные формулы по физике. По словам Роговой, это довольно упростит жизнь не только школьникам, но и студентам при подготовке к сессии, ведь теперь не придется перелистывать огромные формуляры, можно просто вбить и скомое в поисковик.

Рогова рассказала, что Telegram-бот планировали запустить весной, однако ученики только сейчас приступили к его разработке. Она отметила, что в ее классе учатся довольно смышленые дети, которые "схватывают на лету" и самостоятельно просматривают обучающие ролики, что ей только остается раздавать задания и все.

Отмечается, что узконаправленный поисковик появится уже к летней сессии. Педагог отметила, что после запуска Telegram-бота по физике, аналогичные программы можно будет создать и для других предметов.