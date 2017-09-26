Apple рухнула на 24 позиции‍ в ежегодном рейтинге репутации компаний, заняв уже 29 место. Между тем, уже второй год подряд первое место за собой оставляет компания Amazon.

Издание Phone Arena сообщает о проведенном в США опросе, итоги которого определили позиции крупных компаний в ежегодном рейтинге репутации. Факт, который привлек СМИ больше всего, это то, на сколько позиций сдала флагманская компания Apple. По итогам прошлогоднего рейтинга, она заняла пятое место, но вот уже через год ее по результатам незвисимого опроса поместили на 29. Несмотря на такую нестабильность у корпораций-конкурентов, гигант Amazon держит свое первое место и вновь никому его не уступает.

Опрос, о котором идет речь, каждый год проводит аналитическая компания The Harris Poll. ЕЕ гендиректор Джон Герзем дал комментарий по поводу того, как сильно рухнул рейтинг Apple. По его словам, это связано с разочарованием клиентов в последних новинках, которые выпустила компания, в частности в смартфоне iPhone X, а также в беспроводном смарт-динамике HomePod.