Разработчики "ВКонтакте" добавили в настольный мессенджер темную тему

Стало известно о том, что разработчики социальной сети "ВКонтакте" добавили в настольный мессенджер темную тему. Об обновлении сообщают сотрудники пресс-службы компании.

Российские таблоиды сообщают об обновлении настольного мессенджера "ВКонтакте", которое касается эстетичной стороны. Многие пользователи социальной сети уже на протяжении долгого времени просили, чтобы для него появилась темная тема, и разработчики решили удовлетворить эту прихоть.

Также известно о других нововведениях, касающихся переписок в беседах. Так, в них теперь можно удалять сообщения для всех и с теми же возможностями закреплять выбранное. Кроме того, находясь в беседе, можно создать ссылку и отправить ее тому, кого нужно пригласить в чат.

Ранее агентство "Версия. Инфо" сообщало о новых наборах стикеров, которые появились в соцсети "ВКонтакте" к празднику 8 Марта. Многие пользователи определили их как некачественные и не поняли, по какой причине они должны платить за них.