"Яндекс" разрешит бизнес-компаниям обучать "Алису". Для того, чтобы создать своего чатбота, следует разбираться в программировании и непосредственно пройти модерацию на самом сервисе.

СМИ сообщают о новом предложении от сервиса "Яндекс", который касается бизнес-компаний и предпринимателей. Так, он разрешит обучать своего голосового помощника "Алису", чтобы посредством нее пользователи могли выходить на связь с компаниями. На данный момент услуга для развития своего бизнеса предоставляется бесплатно, однако разработчики не исключают, что в будущем могут брать за это деньги.

Так, желающий пользователь может создать навыки для "Алисы" и обучить ее чему угодно. Как сообщают в "Яндексе", это может быть даже умение играть в города. Раньше такая возможность была лишь у разработчиков, однако они уверенны, что такие изменения пойдут на пользу как сервису, так и партнерам, которые захотят воспользоваться его услугой. К примеру, они могут создать чатбот, который будет открываться при произношении определенной фразы. Таким образом продвигать свою деятельность смогут рестораны, салоны красоты и т.д.