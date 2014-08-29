Роботов Pepper могут заставить показывать порно и требовать биткоины

Эксперты сообщили, что роботы-продавцы Pepper могут быть подвержены опасности взлома. Хакеры смогут взломать систему робота и транслировать через его экраны порнографию, требуя от владельца выкуп в биткоинах.

По всему миру активно набирают популярность роботы-продавцы Pepper, такие устройства уже были проданы в количестве более 10 000 штук. Стоимость каждого такого робота составляет порядка 9 000 долларов. Однако, такие роботы могут быть подвержены атакам хакеров, которые принесут владельцам новых устройств весьма внушительные траты.

Оказалось, что в системе роботов Pepper есть уязвимость. Уже появилась программа, которая «взламывает» роботов от SoftBank Robotics. Эксперты предполагают, что если вредоносное ПО попадет к хакерам, то роботы-продавцы будут транслировать на своих экранах порно, требуя от владельца выкуп в биткоинах.

Если такое «заражение» робота случится, то владельцу придется отправлять робота производителям, где его будут ремонтировать или же обменяют на другого. Такой процесс займет недели, а владелец потеряет массу денег, которые он мог бы заработать своим роботом-продавцом.

Существует еще один выход, который избавит владельца робота от проблем, можно пойти на поводу у хакеров и выплатить им выкуп криптовалютой. Однако, если такое случится, то хакеры лишь усилят свои атаки и будут все чаще вымогать у владельцев роботов деньги.