"Заплати и выиграй": в Dota 2 добавили возможность платной подписки

Компания Valve в новом обновлении игры Dota 2 добавила функцию подключения платной подписки. За 240 рублей в месяц геймеры, подключившие подписку Dota Plus, получат новые возможности, среди которых геройские знамена, и новые миссии.

Как сообщается, геймеры Dota 2 смогут получать дополнительные квесты и возможности получения новых предметов. Для этого компания Valve, с очередным обновлением версии игры, добавила платную подписку Dota Plus.

С новой подпиской пользователи получат доступ к ежедневным и еженедельным миссиям, за их прохождение модераторы игры будут награждать лучших геймеров геройскими знаменами. Такие миссии уже были в «Боевых пропусках», новая же подписка получила больше возможностей и шансов на выигрыш.

Геймеры уже прозвали подписку функцией «заплати и выиграй». За 240 рублей в месяц пользователь сможет получить ряд эксклюзивных и уже вышедших из продажи сетов, особых наград, опыт, реликвии и косметические дополнения (одежда и другие предметы для персонажей». С более подробными характеристиками и бонусами от платной подписки пользователям предлагается ознакомиться на сайте игры.