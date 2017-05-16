Из-за расистского скандала Instagram и Snapchat отключили GIF-изображения

Разработчики Instagram и Snapchat отключили возможность публиковать GIF-изображения из-за распространения тематики расизма. Об этом стало известно ресурсу TechCrunch.

Некоторые пользователи обратили внимание на некоторые анимированные картинки резко негативной направленности против представителей человеческих расс. Руководство социальных сетей объяснило скандальное явление ошибками модерации сервиса Giphy, которая и обеспечивает поддержку "гифок".

Instagram впервые подключил эту опцию в конце января, а Snapchat - в средине февраля. Теперь же представители Instagram объявили о временном отключении Giphy, пока создатели сервиса не исправят все ошибки, связанные с расистским содержанием. В Snapchat придерживаются такой же позиции и намерены вернуть анимацию, когда появится уверенность в невозможности аналогичных публикаций.