Новые спутники сделают ГЛОНАСС в три раза точнее

При помощи спутников нового поколения россияне намерены сравнять ГЛОНАСС с американской системой GPS. По плану, в ближайшие годы точность спутниковой навигации России увеличится в три раза.

Инженеры "Информационных спутниковых систем" намерены наделить спутники модели "Глонасс-К2" способностью троекратно сокращать погрешности, которые неизменно возникают во время преодоления сигналом верхних слоев атмосферы. Аппараты будут анализировать помехи и встраивать поправку в сам сигнал. Благодаря этой технологии человек сможет увидеть на своём устройстве более точные координаты заданной цели.

Глава компании "ИСС" Николай Тестоедов отмечает, что комплектующие для "Глонасс-К2" не затронут санкционные ограничения. Эскизный проект спутников будет представлен к защите уже в 2018 году. А первые из них будут доставлены на орбиту спустя 2-3 года.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин обратился к ученым "Роскосмоса" с приказом разработать технику, которая не будет уступать западным конкурентам по точности.