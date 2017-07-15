Илон Маск предрек захват Земли ИИ, ядерную войну и станцевал с братом‍

Накануне в Техасе прошла конференция South by Southwest, на которой побывал владелец SpaceX Илон Маск. В ходе нее он предрек захват Земли ИИ, ядерную войну из-за нестабильной политической ситуации и станцевал с братом‍.

СМИ сообщают подробности конференции South by Southwest, которая накануне прошла в Соединенных Штатах. Изюминкой программы было присутствие на ней владельца SpaceX и Tesla Илона Маска. В ходе нее он порассуждал о насущных мировых проблемах и поделился, что все его планы по коллонизации других планет являются решением для них.

По словам Маска, в данный момент ученые активно занимаются искусственным интеллектом. Многих эта идея привлекает, ведь кажется, что с внедрением его в жизнь мир становится продвинутее, современнее. Тем не менее, мнение владьца крупных корпораций состоит в том, что люди не подозревают, какие последствия может потянуть за собой быстрое развитие ИИ, а ведь это происходит в сотни раз быстрее, чем думают многие специалисты. Илон Маск считает, что в конце концов ИИ может захватить Землю. Кроме этого, над человечеством висит угроза ядерной войны. Все эти причины заставили его задуматься о заселении людьми других планет.

Тем не менее, Илон Маск не зациклен и любит развлекаться. В конце конференции на сцену вышел его брат, Кимбал Маск, и они вместе станцевали под музыку гитары.