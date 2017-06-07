Американские ученые собираются подчинить энергию звезд

Ученые из США за ближайшие 15 лет собираются воссоздать процесс термоядерного синтеза, который происходит внутри звезд. Об этом стремлении пишет ресурс Popular Mechanics.

Над амбициозным проектом работают сотрудники Массачусетского технологического института и предприятия Commonwealth Fusion Systems. В основе технологии лежат магниты-сверхпроводники из оксида иттрия-бария-меди. Для этого физикам предстоит изготовить токамак - камеру тороидальной формы, предназначенную для сдерживания плазмы сверхвысоких температур. Эксперимент получил название Sparc.

В случае успеха, американцы собираются добиться от комплекса выработки ста мегаватт чистой тепловой энергии. В дальнейшем они собираются сделать термоядерный реактор больших размеров, который сможет производить до 200 мегаватт.

А в 2025 году может состояться запуск международного экспериментального термоядерного реактора ITER. В конце прошлого года руководитель проекта Бернард Виго заявил, что половина работы над созданием конструкции уже завершена.