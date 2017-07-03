Windows 10 получит функцию "облачного" буфера обмена

Microsoft вскоре порадует пользователей Windows 10 и предоставит им широкие возможности "облачного" буфера обмена. Эксперты обнаружили новую функцию в сборке Windows 10 Redstone 5.

Сервис получил название Cloud Clipboard. С его помощью обладателям Windows 10 больше не придется использовать съёмные носители данных или длительную передачу по сети, чтобы перенести файлы из одного устройства на другое. Имея аккаунт Microsoft ID, человек сможет получить доступ к своим данным на Windows 10 даже с аппарата под управлением другой операционной системы: Android или iOS. Впрочем, для мобильных платформ придется скачать фирменное приложение.

Функция работает очень просто - скопировав любую информацию на смартфоне пользователь автоматически переносит её в буфер обмена на компьютере. Эти данные заменят уже скопированную информацию - их сразу же можно будет вставить в нужный текстовый редактор или папку. Такой фокус можно провернуть с текстом, картинками, видео, аудиозаписями и прочими файлами. Связь осуществляется в обе стороны. Предполагается даже своеобразная буферная история с ограниченным периодом хранения. Всё вышеперечисленное должно выйти будущей осенью вместе с релизом Redstone 5.