Focos добавил одну из особенностей iPhone X на iPhone 7 Plus‍

В App Store появилось приложение под названием Focos, которое позволяет одной из особенностей iPhone X перенестись в iPhone 7 Plus‍. Теперь смартфон более старой модели от Apple обладает эксклюзивной функцией режима портретного освещения.

В прошлом году корпорация Apple выпустила очередной смартфон, в который внедрила очень много новшеств, прежде не встречавшихся в других моделях. В числе таких новшеств также зиждется функция режима портретного освещения. Ее называют "фишкой" iPhone X. Тем не менее, с недавних пор она перестала быть его особенностью, ведь такая же появилась и на других смартфонах от Apple, например, на iPhone 7 Plus‍ и iPhone 8 Plus.

У обоих этих смартфонов есть двойная камера, однако ее предназначение, по сути, не релизовано. С помощью приложения Focos, которое доступно в App Store, теперь эти два флагмана могут пользоваться эффектами портртной съемки, которые ранее были доступны только на iPhone X.

Кроме этого, с помощью приложения Focos у владельцев более старых моделей от Apple появилась возможность пользоваться и другими эффектами. Так, теперь они могут менять фокус уже на созданной фотографии, а также использовать настоящий эффект боке.