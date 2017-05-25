"Мегафон" решил кардинально изменить тарифы для абонентов в России

Российский сотовый оператор "Мегафон" решил кардинально изменить свои тарифные планы для пользователей. Обновления ожидают абонентов "Мегафон" уже с понедельника, 12 марта.

Как известно, сотовые операторы постоянно меняют свои тарифные планы для удобства пользователей. Буквально в апреле 2017 года "Мегафон" подключил для абонентов специальную линейку "Включайся", которая включает в себя безлимитный интернет для каждого отдельного тарифа из этой линейки. Так, появились тарифы "Общайся", "Пиши", "Смотри", а также "Слушай". Все они созданы для своей аудитории, потому в каждом тарифе предоставляются уникальные возможности для пользования безлимитным интернетом.

Отмечается, что с 12 марта "Мегафон" официально расскажет об обновлении ряда тарифов из линейки "Включайся". Ожидаются изменения в тарифе "Включайся! Пиши", где теперь вместо 2 Гб трафика, 350 минут на мобильные разговоры и 400 сообщений за 400 рублей в месяц, заменят 4 Гб трафика, 300 минут и 300 сообщений.

Все остальные тарифы из линейки "Включайся" также претерпят изменения по аналогии с "Пиши", где будет увеличен интернет-трафик и будет сокращаться количество минут и сообщений, а в некоторых случаях увеличится абонентская плата.