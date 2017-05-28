Специалисты Juhua Printing напечатали 31-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K

Компания Juhua Printing смогла напечатать 31-дюймовую OLED-панель с разрешением 4К. Для ее создания понадобилось взять подложку 6-Gen и выполнить печать на оборудовании, рассчитанном для панелей 4,5-Gen.

Как сообщается, на этой неделе компания TCL рассказала о том, что специалистам Juhua Printing удалось создать панель 4К ОLED на 31 дюйм. Для ее создания была использована подложка 6-Gen, которая перед формированием органического слоя разрезается на две части.

Печать такой панели была выполнена на специальных струйных принтерах, которые рассчитаны на изготовление панелей 4,5-Gen. Специалисты TSL высказали свои надежды на то, такой вариант применения технологии струйной печати панелей может быть применен для использования подложек 11-Gen. Применение печати на подложках такого поколения рассчитывают начать уже в 2019 году.

Для разработки уникальной технологии печати компания CSoТ, которая принадлежала TSL, объединила свои усилия и прогрессивные методы с разработками TianMa, CEC-Panda и Cynora. Данное «объединение» получило название Guangdong Juhua Printing Display Technology, теперь, ее разработчики ищут новые методы печати OLED-панелей.