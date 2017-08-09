Ученые определили уровень вредного влияния смартфона на человека

Специалисты уже долгое время спорят о том, насколько сильное влияние имеет смартфон на мозг человека. Новейшие исследования при помощи современных технологий помогли ученым из Массачусетского технического института определить степень привыкания к гаджетам и как они способствуют развитию депрессии.

В тенденциях современного мира «умные» телефоны занимают немало времени в жизни человека. Звонки, заметки, доступ к интернету и социальным сетям – все это возможно с помощью смартфона, легко помещающегося в карман. Но ученые утверждают, что он может поспособствовать атрофии отдельных отделов мозга или станет причиной депрессии. И если влияние на мозг изучено еще не до конца, то воздействие на психику человека им удалось определить.

За последние 5 лет количество людей, зависящих от устройств, выросло на 28%. Для эксперимента были приглашены 100 человек использующие смартфоны и 100 – пытающихся от них отказаться. У первых активность клеток мозга в определенных отделах была замедлена на 17%.