Компания Google изменит привычную панель поиска для смартфонов

В Сети появились скриншоты, опубликованные в отчете от 10 марта. На них можно увидеть, что компания Google решила изменить привычную панель поиска.

Новая мобильная версия сайта Google сейчас проходит стадию тестирования, судя по результатам которой, строка поиска станет более округлой и сглаженной по краям. Также заметны и другие различия между текущим и новым вариантами страниц. Привычная многоцветная надпись Google, расположенная раньше над строкой поиска превратилась в букву «G», которая перемещена в левую часть строки. Еще разработчики убрали синий квадрат, в котором раньше была кнопка поиска, выполненная в виде увеличительного стекла.

Заголовки с надписями «Все», «Изображения», «Видео» и так далее больше не прикрыты сверху и снизу линиями. Новый стиль панели поиска соответствует варианту, представленному компанией Google в своем Pixel Launcher.

Для тех, кому интересно, стоит уточнить, что тестовый сайт был обнаружен в Швеции. Сама компания не предоставила информации о том, когда изменения придут в силу.