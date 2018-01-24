Новая разработка Apple избавит клавиатуру MacBook от шума и залипания

Компания Apple запатентовала новую технологию, благодаря которой на новых MacBook клавиатура будет работать без шума и залипаний. Патент на усовершенствованную технологию «бабочка» был получен в конце 2017 года.

Как сообщается, еще полтора года назад разработчики Apple создали технологию «бабочка», она избавляла клавиатуру MacBook от шума при наборе. Планировалось, что проект поможет избавить клавиатуру еще и от залипания клавиш, но тогда инженерам этого сделать не удалось.

Однако, специалисты не остановились и усовершенствовали «бабочку», сделав ее не только бесшумной, но и «незалипающей». Теперь, в новых MacBook от Apple внедрят новую, усовершенствованную технологию, которая избавит пользователей от назойливого шума клавиш и залипания.

Технология «бабочка» защищает клавиатуру от проникновения даже самых мелких частиц пыли и жидкости. Если раньше многие пользователи замечали, что после непродолжительного использования в клавиатуру набивалась пыль и клавиши начинали залипать, то теперь таких проблем они испытывать не будут. Новая технология будет внедрена уже в этом году.