Xiaomi обошла Samsung по продажам на одном из крупнейших рынков

Китайская компания Xiaomi обошла южнокорейского производителя Samsung по продажам телефонов на рынке Индии. Смартфоны Xiaomi пользовались большим спросом, чем у конкурента, как сообщает VistaNews.

Декабрь 2017 года был выигрышным для китайской компании. Фирме удалось обойти всех на рынке Индии, тогда как ранее первое место здесь было у Samsung. Ни одна компания не могла превысить продажи южнокорейского производителя за 6 лет. Учитывая, что продажа смартфонов Xiaomi началась только 3 года назад, результат представляется ещё более поразительным.

Характерно, что для этого китайская компания скопировала бизнес-модель конкурента. В Xiaomi теперь также выпускают телефоны сериями, где следующий номер дополняет предыдущий. Также важным является то, что смартфоны делают прямо в Индии, где очень следят за тем, чтобы сборка была качественной, и открытие двух магазинов в одном из крупных городов – ранее практиковались больше онлайн-продажи.