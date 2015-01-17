В Apple за просьбу удалить аккаунт угрожают публикацией всех личных данных

В Сети появились данные о том, что один из сотрудников Apple на просьбу мужчины из Китая удалить его учетную запись ответил угрозами публикации всех личных данных. Пользователь хотел избавиться от личного аккаунта, но рисковал найти все свои данные в Сети.

Как сообщают СМИ, один из пользователей популярных гаджетов от Apple рассказал о работниках службы поддержки, которые удерживают клиентов шантажом. Мужчина из Китая решил удалить свою учетную запись и все данные, которые на ней хранились.

С этой просьбой он обратился к сотруднику службы поддержки. Однако, желаемого пользователь получить не смог. Сотрудник Apple несколько раз предпринял попытки уговорить мужчину не удалять аккаунт, но тот был непреклонен.

В итоге, сотрудник службы поддержки заполучил данные об аккаунте в Apple ID, после чего вошел в программу и стал угрожать мужчине опубликовать всю информацию, хранящуюся в профиле пользователя. Чем закончился инцидент – не сообщается.

Известно лишь то, что пользователи всерьез восприняли такую новость и стали с опасением относиться к гаджетам от Apple. В самой компании этот случай комментировать не стали. Достоверный ли случай – для пользователей остается загадкой.