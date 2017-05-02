Google Fuchsia будет по-новому обновлять приложения и операционные системы

Самая таинственная разработка Google – операционная система Fuchsia готовится к обновлению. Эксперты предполагают, что эта версия введёт новый стиль обновления программ.





Изменение будет заключаться в коде. Google Fuchsia будет содержать систему обновлений Amber. Когда ОС готовит своё обновление, она запускает в сетевое хранилище несколько закрытых ключей, содержащих информацию об обновлении, которое будет апгрейдить все приложения разом. Каждый гаджет получает свой код обновления: он скачивает ключи до тех пор, пока его код не совпадёт с тем, который был ему предназначен.



С системой Amber всё будет по-другому. В ней будет содержаться два когда: «человеческий» и внутренний. «Человеческий» будет иметь привычный вид «2.0», «11.3-бета» и подобные. Изменяться он будет только при глобальных обновлениях. При мелких корректировках вроде исправления ошибок меняться будет только внутренний ключ. Разработчики утверждают, что это важно для того, чтобы исправление ошибки не привело к поломке всего приложения.