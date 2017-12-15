Apple TV 4K был назван лучшим ресивером цифрового телевидения в 2018 году

Эксперты отметили, что обладатели телевизором со спецификой 4K HDR не смогут выбрать себе идеальный ресивер. По их словам, устройство, которое подходило бы по всем параметрам, отсутствует. Однако компромиссным вариантом может выступать Apple TV 4K, который выполняет больше функций, как сообщает VistaNews.

С помощью данного ресивера цифрового телевидения «умный» телевизор становится более производительным. Стоит Apple TV 4K достаточно дорого – 180 долларов. Однако специалисты подчёркивают, что за такие деньги и функциональность будет соответствующая. Есть полная поддержка форматов HDR10 и Dolby Vision, а также частичная – Dolby Atmos. Однако просмотр роликов формата 4K HDR на YouTube всё же не доступен.

Другие плюсы – виртуальный помощник Siri, который адаптирован именно под ресивер Apple TV 4K. Он позволит переключать любимые фильмы на каких-угодно моментах, найти кино с нужными артистами и так далее. При необходимости, можно также скоординировать работу ресивера с «умным» домом.