Илон Маск показал тоннельный электробус будущего

Инженер Илон Маск, известный своими уникальными разработками и новыми проектами, способными «покорить» будущее, показал концепт электробуса.

На YouTube появился ролик, где транспорт будущего возит пассажиров по тоннелям, оставив дорогу на поверхности для пешеходов и велосипедистов. На YouTube появился ролик, который ранее Илон Маск показал в своем Twitter. Легендарный инженер написал, что электробус сможет развивать скорость больше 240 километров в час. Новый вид транспорта будет ездить по тоннелям, а остановки будут расположены на поверхности. При помощи специальной системы лифтов электробусы будут подниматься за пассажирами вверх, а возить их будет под землей.

На видео видно, что все машины и автобусы в его задумке будут ездить под землей. Поверхность же получат для свободного передвижения пешеходы и велосипедисты. Таким образом, Маск намеревается избавиться от пробок, заторов, аварий и длительного пути по загруженным дорогам. Инженер указал, что его компания The Boring Company ставит в приоритет пешеходов, а не водителей авто с их машинами.