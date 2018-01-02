Эксперты: Новые AirPods 2 от Apple появятся в 2019 году

Специалисты из бюро Barclays, которые не один раз верно предсказывали, когда будет новое устройство от Apple, сделали прогноз и относительно наушников. Они заявляют, что AirPods 2 появится в 2019 году, а также у него будет новая «функция», как сообщает VistaNews.

Такое «опоздание» по срокам выпуска эксперты поясняют тем, что Apple сначала предпочтёт заняться продажей старых гаджетов, параллельно улучшая сборку новых. Предполагается, что у AirPods 2 появится хорошая защита от влаги. Специалисты подчёркивают, что благодаря такому решению будут дополнительные бонусы.

Учитывая, что защиту поставят на форм-фактор, ещё и лучше будет появляться шум. В настоящее время с последним есть проблемы. Есть информация и о том, что у новых AirPods 2 появится интегрированный процессор Siri.