Представлены лучшие альтернативы Animoji

Анимированные смайлики имеют большую популярность среди пользователей смартфонов. Однако полноценный вариант реализован только в приложении Animoji для iPhone X. Специалисты представили список альтернатив для тех, кто не готов приобрести телефон от Apple.

Похвастаться возможностью добавления анимированных смайликов в процессе съемки видеоролика или фотографии лишь обладатели таких флагманов, как iPhone X или Samsung Galaxy S9. Однако есть ряд программ для телефонов менее известных брендов, которые смогут приблизить своих владельцев к желаемому результату.

My Talking Pet относится к лучшим приложениям такого рода. Программа позволяет использовать ряд смайликов на снимках собаки или щенка. Пользователи отмечают стабильную работу и частые обновления.

Еще одним альтернативным вариантом является приложение HAHAmoji. Программа подставит вместо лица человека анимированный смайлик, достаточно загрузить фотографию. Минусом является то, что нельзя смотреть за изменением внешности в реальном времени, так как все происходит на сервере.

Dubface прекрасно подойдет для создания 3D-копии человека. В программе присутствует целый ряд фильтров, позволяющих изменить образ.