Сооснователь Mail.Ru Group вложил 16,5 миллионов долларов в разработку беспилотных грузовиков

Компания Grishin Robotics, принадлежащая одному из основателей Mail.Ru Group Дмитрию Гришину, вложила в компанию Starsky Robotics, занимающуюся разработкой беспилотных грузовиков, 16,5 миллионов долларов. Эти грузовики смогут управляться удаленно.

Как стало известно, сооснователь Mail.Ru Group, который также входит в состав совета директоров предприятия, решил инвестировать средства на разработку беспилотных грузовиков. На сегодня завершился первый раунд по сбору инвестиций, в ходе которого компания Starsky Robotics смогла привлечь порядка 16,5 миллионов долларов.

Отмечается, что сумма вложена не только Гришиным. В инвестиции также привлекли две другие компании. Как указали в компании Гришина Grishin Robotics, беспилотные грузовики – перспективный проект, который сможет существенно изменить функции логистики и грузоперевозок.

Суть беспилотного грузовика заключается в том, что им по-прежнему будет управлять человек. Однако, водителю не придется сидеть в кабине машины, весь процесс контроля и управления большегрузом будет осуществляться удаленно.

В феврале грузовик с системой управления от Starsky Robotics, смог проехать 7 миль. Машина ехала во Флориде, а водителю не понадобилось сидеть в кабине. На данный момент инвесторы проявляют к робототехнике интерес и грузовики, которые не нуждаются в водителе – перспективный проект.