Хакеры пытались атаковать вирусами 300 тысяч компьютеров пользователей из России

Крупная компания хакеров пыталась атаковать вирусами 300 тысяч компьютеров пользователей из России. Это удалось заметить корпорации Microsoft, которая и отразила кибератаку, пытавшуюся распространиться на 400 тысяч персональных компьютеров.

Информационное агентство Bleeping Computer сообщает о крупной хакерской атаке, которую пыталась развернуть одна цифровая компания. Эта компания специализируется на разработке вредоносных программ и пыталась совершить нападение на 400 тысяч пользователей, 300 тысяч из которых проживали в России. К их счастью, атаку удалось предотвратить. Это сделала программа «Защитник Windows». Именно она обнаружила вирусы, которые пытались пробраться в систему пользователей и уничтожила их.

Сотрудники компании Microsoft сообщают, что в этом случае их новое программное обеспечение показало себя как способное и действующее по назначению. С помощью него удалось защитить от опасных майнинговых вирусов порядка 300 тысяч компьютеров пользователей из России.