Sony PlayStation 5 готовят к презентации и старту продаж

Инсайдер Маркус Селларс опубликовал новость о том, что компания Sony закончила работу по созданию и тестированию игровой консоли PlayStation 5. Уже в скором времени консоль нового поколения может поступить в продажу.

По словам инсайдера, премьера консоли может состояться уже на технологической выставке Е3. Так что, утверждает Маркус Селларс, в скором времени игроманы смогут оценить новую приставку, купив ее в магазинах.

Инсайдер сообщил, что разработка и создание консоли было завершено уже в феврале. На данный момент эксперты игрового софта уже рассматривают образцы консоли и начали проводить адаптацию существующих игр к новой платформе.

Однако, компания Sony не дает официальных комментариев и не сообщает, закончены ли работы над PlayStation 5. По мнению пользователей, выхода новой консоли стоит ожидать в скором времени. В течении ближайших месяцев игры адаптируют к функциям и возможностям платформы. А после этого, ближе к технологической выставке, игроманы всего мира смогут по достоинству оценить новинку.