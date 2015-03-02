В Twitter могут начать верифицировать всех пользователей

Генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил, что в скором будущем все пользователи соцсети смогут пройти верификацию и предоставить о себе большее количество личных фактов, подтверждающих их принадлежность к аккаунтам. Таким образом компания Twitter снизит вероятность сложностей и уменьшит свою ответственность.

Как сообщил Джек Дорси во время своей онлайн-трансляции в популярной соцсети, инженеры Twitter уже начали работать над функцией общедоступной верификации. Цель такого проекта – упростить процедуру получения данных о пользователей и снятие ответственности с самого сервиса.

После введения нового проекта в работу, пользователи получат возможность самостоятельно осуществлять процедуру подтверждения большего числа фактов о личности. Twitter же избавляет себя от ответственности и перестает быть «судьей» в случаях с необходимым подтверждением.

До этого проекта пользователи, чьи аккаунты имеют большую аудиторию подписчиков, были вынуждены предоставлять ссылки на сайты с материалами о себе. При помощи таких ссылок юзеры подтверждали свою известность и получали возможность зафиксировать свой аккаунт как страницу публичной персоны.