Корпорация Samsung выпустит гибрид смартфона и планшета‍. Информацию об этом стало передает USPTO. Так, работать с ним можно будет в двух положениях: в режиме смартфона и в режиме планшета. Также его оснастят камерой и разъемом Micro-USB.

СМИ сообщают об устройстве совершенно новой конструкции, на которое приобрел патент IT-Гигант Samsung. Первоисточником информации является Управление Соединенных Штатов Америки по патентам и торговым маркам. По его данным, корпорация подала заявку на его приобретение еще несколько лет назад.

Гаджет получил название «Устройство с дисплеем». Согласно приложенным к документам схемам, он будет выглядеть как сложенный вдвое смартфон. Пока неизвестно, какими размерами он будет обладать, однако становится понятно, что в разложенном состоянии он будет выглядеть как обычный небольшой планшет. Складная конструкция сделает его востребованным для тех пользователей, которые уже давно мечтали о чем-то подобном и могут использовать этот гибрид как для работы, так и для личных целей.