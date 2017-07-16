В Telegram появилась возможность комментировать записи каналов

В популярном мессенджере Telegram появилась возможность оставлять комментарии под записями каналов. Отмечается, что к данной функции разработчики мессенджера не имеют никакого отношения, инициатива принадлежит частному разработчику ботов Олегу Оскольскому.

Как стало известно, 7 марта в популярном мессенджере Telegram была запущена технология, позволяющая пользователям комментировать записи Telegram-каналов. Основатель канала @secretship Олег Оскольский придумал бот, который получил название @CommentsBot. Благодаря ему пользователи мессенджера смогут оставлять анонимные или написанные от своего имени комментарии под постами Telegram-каналов.

Как рассказал Оскольский, бот смогут устанавливать владельцы каналов, просто оставляя сообщение в форме, где пользователи смогут его прокомментировать и ознакомиться с мнениями других людей.

В настоящий момент основатель мессенджера Павел Дуров никак не прокомментировал инициативу Оскольского, а разработчики Telegram заявили, что не имеют к появившемуся боту никакого отношения.