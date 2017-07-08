Sony выпустила долгожданное крупное обновление для PS4

Транснациональная компания Sony выпустила для PlayStation 4 долгожданное обновление версии 5.50. В своём видеоролике на YouTube разработчики рассказали о новых функциях.

В новой версии ОС пользователи смогут лучше управлять своей "Библиотекой". Новые фильтры позволят отсеять ненужный контент. Кроме того, отныне можно скрывать лишние ярлыки, мешающие находить интересующие данные. Sony добавила обещанную опцию родительского контроля. Родителям предлагают установить ограничение на игровое время или же следить за деятельностью ребенка в системе.

Существенные изменения коснулись интерфейса. Теперь обои можно выбирать по своему вкусу, загружая их с флэш-накопителя. Переработан сервис уведомлений. В меню появилась возможность одновременно удалить все появившиеся предупреждения. Ещё одной полезной опцией станет агрессивный суперслэмминг. При активации этого режима устройство будет показывать наилучшее доступное разрешение экрана и автоматически подгонять его к возможностям монитора. В итоге картинка получится существенно лучше и "чище".

Sony также 8 марта выпустила новую тему для консоли, которая посвящена Международному женскому дню. Автором выступила Майя-Лиза Кехлет, которая трудится художником в студии Media Molecule.