Российский "Панцирь" оснастят гиперзвуковым оружием

ЗРПК российского производства "Панцирь" существенно усилят гиперзвуковым оружием. Об этом рассказали представители Министерства обороны.

Военные инженеры планируют оснастит зенитный комплекс ракетами, которые способны разогнаться быстрее звука. Благодаря новым ракетным установкам дальность поражения "Панциря" вырастет до 50-60 километров, то есть, примерно троекратно. Эксперты уже работают над реализацией проекта по усилению.

"Панцирь" весит порядка 30 тонн. Его создали для прикрытия наземных объектов и уничтожения угроз с воздуха, воды и земной поверхности. В настоящее время комплекс способен посылать снаряды на 15 километров высоту и до 20 километров в длину. Для более близких целей военнослужащие могут использовать спаренную зенитную автоматическую пушку калибром 30 миллиметров. "Панцирь" уже успел хорошо послужить российским войскам на территории Сирии.