Вскоре на Землю рухнет китайская станция "Тяньгун-1"

В 2016 году произошли критические неполадки на китайской орбитальной лаборатории "Тяньгун-1". Эксперты ESA сообщают, что станция рухнет на Землю уже этой весной.

После возникновения неполадок аппарат начал дрейфовать на околоземной орбите, постепенно снижаясь к атмосфере. По прогнозам астрофизиков, он должен упасть в конце марта или первых числах апреля этого года.

Китайские специалисты пока не могут достоверно определить место приземления останков "Тяньгун-1". Велика вероятность, что обломки попадут в океанические воды. Ученые предупреждают землян, что ни в коем случае нельзя касаться частей станции или даже близко к ним приближаться. Они предполагают, что внутри конструкции всё ещё содержатся остатки очень токсичного ракетного топливо, которое может навредить здоровью человека.