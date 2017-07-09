Японские инженеры выпустили супермонстра для защиты полей

В Японии инженеры разработали устрашающего механического монстра, которому предстоит защищать местные фермы от диких животных. Так стало известно изданию Daily Star.

Японские фермеры часто страдают от набегов диких кабанов. Стада животных время от времени разоряют сельскохозяйственные угодья и наносят большие убытки владельцам. Разработчики решили исправить ситуацию в пользу человека.

Так на рынке появилось электронное пугало, получившее название "Супермонстр". Своей внешностью устройство сильно напоминает кошмарного волка. Он убеждает в своей реальности угрожающе распахнутой хищной пастью, натуральным мехом и выразительными глазами, пылающими алым светом. Аппарат способен фиксировать приближение кабанов и проигрывать громкий вой. По задумке создателей, в комплексе эти особенности способны отпугнуть пришельцев и помочь фермам сохранить урожай. За инновационного "Супермонстра" производители просят 3480 фунтов стерлингов, что составляет примерно 275 тысяч рублей.