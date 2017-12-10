Танкисты из США высоко оценили российскую "Армату"

Танкисты из Соединенных штатов поставили высокую оценку надежности танка российского производства Т-14 "Армата". Их впечатления передает издание Business Insider.

Американские военнослужащие изучили характеристики российской бронетехники и анонимно поделились своим мнением об "Армате". Журналисты отметили, что боевая машина из России располагает инновационным орудием 2А82 калибра 125 миллиметров. В это же время ведущий американский танк M1 Abrams оснащен 120 миллиметровой пушкой M256.

Один из военных обратил внимание на то, что Т-14 нуждается в экипаже из трех членов. Внутри команда находится в отсеке, надежно отделенном от взрывоопасного топлива и боеукладки. По мнению источника, это кажется безопасным. Другой солдат отметил, что считает "Армату" слишком автоматизированным танком. Он предполагает, что русские чаще всего создают оружие, по надежности напоминающее винтовку системы Калашникова.