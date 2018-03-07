Samsung продемонстрировала новые модели QLED-телевизоров

7 марта корпорация Samsung продемонстрировала в Нью-Йорке линейку новых QLED-телевизоров. Презентация состоялась внутри Американской фондовой биржи.

Наследие компании пополнилось моделями Q6, Q7, Q8 и Q9. Все телевизоры обладают оригинальным дизайном, а некоторые даже искривленным экраном. Ещё одной особенностью QLED-телевизоров стала технология подсветки Direct Full Array. Она позволяет установить яркость на уровне до 2000 нит.

Дисплеи новинок наделили многими смарт-функциями с более легким управлением. Отныне технику можно контролировать и настраивать через фирменное приложение для смартфонов SmartThings. Войдя в режим Ambient Mode пользователи получат доступ ко многим преимуществам "умного" телевизора. С его помощью можно активировать музыкальное воспроизведение, вывести на экран необходимую информацию и даже проецировать её на стену.