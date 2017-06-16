В Пензе робот помог провести свинье операцию от бесплодия

7 марта в Пензе роботическая система хирургического ассистирования помогла медикам сделать свинье Розе операцию против бесплодия. Об этом рассказал Сергей Шептунов, глава ИКТИ РАН.

Ведущий уролог российского Минздрава Дмитрий Пушкарь использовал аппарат отечественного производства, чтобы безопасно удалить животному кисту яичника. Доктор управлял роботом при помощи манипуляторов для руки и педалей. Мониторы устройства демонстрировали врачам не только плоскую, но и трехмерную картинку для лучшего восприятия размещения тканей. Специалисты из центра доклинических исследований подготовили всё необходимое для уникальной в России процедуры и обеспечили пациентку анестезией. Всего операция заняла не более получаса.

Сергей Шептунов рассказал, что у прибора пока нет названия. Оно будет присвоено после соответствующей доработки и финальных тестов. Сам Сергей Шептунов занимается инженерной частью проекта. Разработчики отмечают, что технология отличается высокой аккуратностью и косметологическим эффектом. Ведь устройства робота делают крошечные проколы. Благодаря этому свинья сможет восстановиться гораздо быстрее. Ещё один важный момент - хирурги могут осуществлять вмешательство сидя, что существенно сбережет их силы.