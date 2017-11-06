Windows 10 S станет режимом для снижения функционала

Microsoft в скором времени переделает операционную систему Windows 10 S в режим стандартной версии для снижения функционала. Об этом рассказал вице-президент корпорации Джо Белфиор на своём Twitter.

Изначально Windows 10 S задумывалась, как особая ОС, предназначенная для учебных заведений. Она отличалась ограниченными функциями и возможностью загружать приложения исключительно из фирменного магазина Microsoft Store. Разработку представили в мае прошлого года.

Теперь же Джо Белфиор озвучил решение руководства, согласно которому новинка из полноценной системы превратится в "режим S". Судя по описанию, он будет сильно напоминать "безопасный режим" более ранних версий. Перейдя в него, пользователи не смогут пользоваться многими функциями, снижающими производительность для компьютера. А необходимые фоновые процессы будут ограниченные в потреблении ресурсов. Кроме того, перестанут устанавливаться программы из сторонних источников. Юзеры также лишатся власти выбирать любимый браузер по умолчанию - этот стату закреплен за Edge. То же касается поисковой системы Bing

Чтобы получить доступ к S mode желающим нужно будет лишь обновить свой Windows 10 без необходимости устанавливать отдельную ОС. Теперь обладатели недостаточно мощного оборудования смогут пользоваться S mode, чтобы обеспечить себе стабильную работу системы. В дополнение они получат высокую степень защиты от внешних киберугроз.