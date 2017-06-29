«ВКонтакте» намерена запустить собственную платежную систему VK Pay‍

Социальная сеть "ВКонтакте" намерена запустить собственную платежную систему под названием VK Pay. С помощью нее пользователи смогут оплачивать услуги любого рода, вплоть до доставки еды или оплаты жилищно-коммунальных платежей.

Согласно последней информации, вскоре "ВКонтакте" обзаведется собственной платежной системой. Через VK Pay пользователи смогут оплачивать услуги мобильной связи, ЖКХ, такси или доставку еды, а также множество других.

Кроме того, известно, что комиссия будет взыматься исключительно за вывод средств, а максимальный их оборот лимитирован в 200 тысяч рублей за месяц.

Прием платежей внутри "ВКонтакте", открытие приложений-витрин и организация общения с пользователями посредством CRM-плтформы будет отнесено к компетенции компаний-партнеров социальной сети. Однако их перечень на данный момент остается сокрытым.

Несмотря на распространяющуюся информацию, представители "ВКонтакте" не спешат давать комментарии касательно платежной системы VK Pay.