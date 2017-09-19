Сингапурские инженеры создают дронов с пулеметами

Сингапурские инженеры из компании ST Kinetics работают над созданием дронов, вооруженных пулеметами и другим огнестрельным оружием. Об этом пишет ресурс Jane's.

ST Kinetics планирует изготовить прототипы таких устройств уже в 2019 году. Параллельно с ними разработчики покажут первых наземных роботов со стрелковым вооружением. Это оборудование должно стать убойным средством против террористов, укрывшихся в зданиях, а также для поддержки правоохранителей во время опасных операций.

Первым ST Kinetics собирается выпустить на рынок октокоптер Stinger. Согласно данных проекта, дрон оборудуют тепловизором, видеокамерой повышенной четкости и главное - пулеметом Ultimax 100 Mk.8 калибром 5,56 миллиметра и магазином ёмкостью 100 патронов. Его масса составит 5 килограмм. Стоит отметить, что к оружию подойдет большинство магазинов от винтовок, изготовленных по стандартам НАТО. При оснащении патронами SS109 дальность стрельбы составит до 800 метров.

Пулемет закрепят на Stinger посредством уникального подвеса с системой компенсации отдачи. С полным арсеналом дроны смогут летать примерно по полчаса. Представители предприятия утверждают, что в прошлом году уже провели достаточно успешные испытания своего дрона. В настоящее время эксперты дорабатывают конструкцию и готовятся к серийному производству полноценных боевых аппаратов.