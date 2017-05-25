Ученые намерены заменить гормоны удовольствия нейросетью

Ученые из США намерены заменить гормоны удовольствия при помощи особой "поощряющей" нейронной сети. Об этом рассказал Рамси Браун, один из основателей Лаборатории дофамина в Калифорнии.

Нейробиологи и программисты начали работу над инновационным машинным алгоритмом, который поможет человеческому организму вырабатывать дофамин, гормон удовольствия и нейромедиатор. Это вещество способствует передаче важных сигналов между нейронами, чем обеспечивает стабильную функциональность всех органов. Что не менее важно, дофамин обеспечивает работу "системы вознаграждения", которая провоцирует желание выполнять действие или достигать результатов через чувство удовлетворения.

Сейчас для повышения дофамина медики используют различные препараты для нервной стимуляции. Рамси Браун утверждает, что от подобных медикаментов можно отказаться, если прибегнуть к виртуальной системе. Вместе с коллегами он создает нейросеть, которую можно поместить в форму мобильного приложения. Используя ресурсы ПО, алгоритм разработает меры для регулярного ободрения пользователя путем комплиментов или различных цифровых эффектов. Предполагается, что такую сеть можно поместить в программу, которая фиксирует спортивные нагрузки.